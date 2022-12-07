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Anasayfa / Gündem / “Ayıplar Müzesi” adlı tiyatro oyunu sahnelendi

“Ayıplar Müzesi” adlı tiyatro oyunu sahnelendi

“Ayıplar Müzesi” adlı tiyatro oyunu sahnelendi
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“Ayıplar Müzesi” adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Malatya İnönü Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) tarafından “Ayıplar Müzesi” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı binasında sahnelen tiyatro oyununa öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Yönetmenliğini Tiyatro Topluluğu Başkanı Durdu Kaan Gürbüz’ün yaptığı oyunun ana temasını kadınların günlük hayatta karşılaştığı sorunlar oluşturdu. Tiyatro Topluluğu üyeleri tarafından sahnelenen oyun izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. (İHA)

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