Ayhan ve Aslan ailesinin mutlu günü

MEHMET KIROĞLAN

DHA Malatya muhabiri Taha Ayhan ve Özge Aslan dünya evine girdi.

Demirören Haber Ajansı (DHA) Malatya muhabiri ve aynı zamanda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Yönetim Kurulu Üyesi Taha Ayhan, Özge Aslan ile hayatı birleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda yapılan düğün töreniyle dünya evine giren çifti en mutlu günlerinde sevenleri de yalnız bırakmadı. Törene AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, yerel ve ulusal birçok gazeteci katıldı.

Düğünde eğlenceli anlar objektiflere takılırken doyasıya eğlenen Taha Ayhan ve Özge Aslan çifti, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını ifade ettiler.