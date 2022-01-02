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Anasayfa / Asayiş / Aydınlatma direklerine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydınlatma direklerine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

aydınlatma direklerine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce refüje daha sonra ise aydınlatma direklerine çarparak alev aldı. Kazada sürücü yaşamını yitirirken 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Okan Erol kontrolündeki 06 BU 931 otomobil, Hipodrom Caddesi’nden İvedik Caddesi istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, İvedik Metro Durağı yakınında bulunan refüje daha sonra ise aydınlatma direklerine çarparak alev aldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yapılan kontrollerde sürücü Okan Erol’un hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan Berke Danijel Dilek’in ise yaralı olduğu belirlendi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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