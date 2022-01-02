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Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü camdan fırlayarak hayatını kaybetti…O anlar kameralara yansıdı

aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü camdan fırlayarak hayatını kaybetti…o anlar kameralara yansıdı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarptı, camdan yola fırlayan sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza 01.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Fatih Pekacar(42) yönetimindeki 10 YS 103 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç, karayolunun ortasındaki aydınlatma direğine, çarparak devirdi. Kaza sonucu olay yerine polis, İtfaiyesi Arama Kurtarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün ölümünü tespit ettiler. Olay yerine gelen ailesi gözyaşı döktü.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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