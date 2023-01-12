Aydın’dan Malatyalılara çağrı “Malatya tek yürek”

Aydın’dan Malatyalılara çağrı

TGF Genel Başkan Yardımcısı ve MGTC Başkanı Mehmet Aydın tüm Malatyalıları 15 Ocak Pazar günü oynanacak Yeni Malatyaspor-Bodrumspor maçına davet ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

BEYZA NUR GÜL

Yeni Malatyaspor 15 Ocak Pazar günü ligin ikinci yarısının ilk maçını kendi sahasında Bodrumspor’a karşı oynayacak. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın yayınladığı mesajla sarı-kırmızılı takıma gönül veren herkesi pazar günü Yeni Malatyaspor Stadyumunda oynanacak Bodrumspor maçında takımlarına destek olmaya davet etti. Aydın “Sevgili Malatyalılar, pazar günü saat 16.00’da oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Bodrumspor maçında hep beraber olalım. Malatya tek yürek!” ifadelerini kullandı.