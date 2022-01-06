DOLAR

13,8237$%1.09

EURO

15,7102%1.29

STERLİN

18,7885£%1.19

GRAM ALTIN

796,67%0,24

ÇEYREK ALTIN

1.292,00%-0,30

BİTCOİN

593334฿%-6.49581

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

aydın’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Uyuşturucu Madde Ticareti yaparak gençleri zehirleyen 4 şüpheliyi tespit ederek takip etmeye başladı. Aylarca süren takipte ekipler titizlikle 4 şüpheli şahsın tüm hareketleri çözerek operasyon için düğmeye bastı. Bugün sabah saatlerinde 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskında 4 şahıs kıskıvrak yakalandı. Evlerde yapılan aramada yüklü miktarda eroin ve metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan K.S., Ö.A., C.K., M.O.B. isimli şüphelilerden üçü cezaevine gönderilirken, Ö.A. isimli şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Van’da 200 adet av tüfeği ile 2 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.