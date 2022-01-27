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Anasayfa / Asayiş / Aydın’da rekor uyuşturucuya rekor ceza

Aydın’da rekor uyuşturucuya rekor ceza

aydın’da rekor uyuşturucuya rekor ceza
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Geçtiğimiz Mart ayında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gece yarısı operasyonu ile takibe alınan ve ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışarak kaza yapan otomobilin bagajında 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Aydın genelinde son zamanlarda tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olayında yakalanan 3 kişi ise hakim karşısına çıkarken, zanlılara toplamda 900 bin TL para cezası ile 81 yıl hapis cezası verildi.

Ülkenin önemli turizm merkezlerinden olan Aydın’a, geçtiğimiz yaz döneminde yüklü miktarda uyuşturucu getireceği ihbarını değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin girişi çıkışlarını kontrol altına almış ve şüphelileri Aydın-İzmir otoyolu gişeleri girişinde durdurmak istemişti. Ekiplerin dur ihtarına uymayan 2 araçtan bir tanesi kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmıştı. Yaşanan olayda yakalanan M.A.C., K.S. ve E.G. gözaltına alınmış, aracın bagajında da 10 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Bugüne kadar il genelinde tek seferde yakalanan en yüksek uyuşturucu özelliği taşıyan olayda yargılanma süreci devam eden 3 şüpheli hakkında karar çıktı. Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli, kişi başı 300 bin TL ve 27 yıl olmak üzere toplamda 900 bin TL para cezası ve 81 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin ardından şahıslara tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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