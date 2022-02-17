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Aydın’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

aydın’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücü genç ağır yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 09 ADZ 347 plakalı otomobil ile 09 AFF 538 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yol savrularak yaralandı. O esnada bölgede devriye gezen polis ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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