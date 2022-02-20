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Anasayfa / Asayiş / Aydın’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aydın’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

aydın’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Aydın kara yolu Gaye Sanayi Sitesi kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 09 AAR 208 plakalı hafif ticari araç, E.A. idaresindeki 54 AD 038 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki S.B, otomobildeki S.A. ve D.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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