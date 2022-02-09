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Aydın’da facia teğet geçti

aydın’da facia teğet geçti
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Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir lisenin bahçesindeki yarım asırlık çam ağacı büyük bir gürültü ile devrilirken, öğrencilerin olay sırasında derste olması facianın önüne geçti. Okulun bahçesine devrilen dev çam ağacını görenler, “Öğrencileri Allah korumuş” yorumunda bulundu.

Olay, Cumhuriyet Anadolu Lisesinin bahçesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenciler 4’üncü dersteyken bahçede bulunan yaklaşık 50 yıllık dev çam ağacı rüzgarın da etkisi ile büyük bir gürültüyle devrildi. Ağaç devrildiği sırada 800 mevcutlu okulun öğrencilerinin ise derste olması büyük bir facianın önüne geçti. Ağacın devrildiğini gören okul idarecileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gerekli kontrolleri yaptı. Olayda ölen yada yaralanın olmaması teselli kaynağı olurken, devrilen ağaç Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilerek olay yerinden kaldırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan: “Çok şükür can kaybı ve yaralımız yok”

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan olayı duyar duymaz okula geldiklerini ifade ederek, “Okul müdürümüzün olayı haber vermesi ile birlikte hemen okula geldik. Öğrencilerimizin 4’üncü ders esnasında içerideyken okulun kuruluşunda bahçeye dikilen ağaçlardan bir tanesi rüzgarın da etkisi ile bir anda yıkılmış. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Herhangi bir maddi zarar da yok. Daha önceden bu tür sıkıntılı ağaçların kesilmesi ile ilgili okulumuzun hem Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne hem de ilgili belediyelere yazdığı yazışmalar da mevcut. Çok şükür herhangi bir zarar ziyan olmadan bu olayı atlattık” dedi.

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