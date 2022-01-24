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Aydın’da 79 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı

aydın’da 79 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı
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Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 76 olay ortaya çıkarılırken, 79 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 17 Ocak 2022-24 Ocak 2022 tarihleri arasında 76 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 79 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 1 şüpheli tutuklanmış ve 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 35,01 gram Kubar esrar, 116,99 gram Metamfetamin, 118 adet Sentetik ecza, 3 adet Sentetik ecza hap, 1,19 gram Sentetik kannabinoid, 2 adet Ecstasy hap ve 34,73 gram diğer uyuşturucu madde ele geçirilmiştir” denildi.

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