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Aydın’da 16 adet tırdan akü çalan hırsızlar yakalandı

aydın’da 16 adet tırdan akü çalan hırsızlar yakalandı
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Aydın’ın Nazilli, Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinde 16 adet tırdan akü çalan hırsızlar yakalandı.

Son günlerde artan akü hırsızlığı olayları sonrası Nazilli polisi düğmeye bastı. Yapılan geniş kapsamlı çalışma sonucunda hırsızların kiralık bir araba ile gece saatlerinde 16 adet tırdan akü çaldıkları tespit edildi. 38 adet kamera görüntüsü izleyen Nazilli polisi şüphelilerin F.D., A.Ç. ve G.Ü. olduğunu tespit etti. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında tüm şüpheli şahıslar gece saatlerinde kiralık araba içerisinde ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslardan F.D. ile A.Ç. tutuklanırken G.Ü. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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