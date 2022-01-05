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Aydın Ticaret Borsası, Vali Aksoy’u fuara davet etti

aydın ticaret borsası, vali aksoy’u fuara davet etti
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Aydın Ticaret Borsası yönetimi, Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’u bu yıl 9’uncusu gerçekleşecek olan Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na davet etti.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsası heyeti, gerçekleştirmiş oldukları ziyarette Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a, Aydın Ticaret Borsası faaliyetlerini aktardı. Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde 13- 16 Ocak 2022 tarihleri arasında bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek olan Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın hazırlıkları hakkında bilgilendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na davet etti.

Tarımın kalbinin Aydın’da atacağı 9’uncu Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası birçok firmayı ziyaretçiler ile buluşturacaklarını dile getiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un fuara teşriflerinden dolayı onur duyacaklarını ifade etti.

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