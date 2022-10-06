AYDIN: SADIKOĞLU VE ÖZCAN’I SİYASET SAHNESİNDE GÖRECEĞİZ

SİNEM HATUN DAVUT

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı ve BUSABAH Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ‘ın siyasette ilerleyen süreçlerde çok başarılı bir şekilde yer alacaklarını belirtti. Aydın, her iki isminde toplum nezdinde ciddi anlamda güven sağladığını vurguladı.

Özcan ve Sadıkoğlu’nun siyasette çok başarılı olacağına inandığını belirten Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı ve BUSABAH Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın, “Ben 2 hafta önce şunu söylemiştim. Eğer Oğuzhan Ata Sadıkoğlu kazanırsa siyasette çok farklı şeyler olur demiştim. Ben genel seçim ve belediye seçimlerinde Ramazan Özcan’ı ve Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu göreceğimizi düşünüyorum. İkisi de toplum tarafından en çok tanınan kişiler arasına girdiler. Pozitif anlamda Oğuzhan Sadıkoğlu ve Ramazan Özcan siyasette bizde varız diyecekler. Hatta kendilerinin demesine gerek kalmayacak toplum onlara o yolu açacak. Ben onları siyaset sahnesinde göreceğimizi düşünüyorum hem de başarılı bir şekilde.” ifadelerine yer verdi.

OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU, NİÇİN KAZANDI? AKİF BAŞTÜRK NİÇİN KAYBETTİ?

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini değerlendiren Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı ve BUSABAH Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın, “Kıran kırana bir mücadele sonucunda Oğuzhan Ata Sadıkoğlu kazandı. Ben bu kadar fark olacağını düşünmüyordum. Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, niçin kazandı? Akif Baştürk niçin kaybetti? Buna bakmak lazım. Ben bir buçuk yıl önce Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na haksızlık yapıldığını bunun bir FETÖ taktiği olduğunu söylemiştim. Demek ki ticaret yapan insanlarda bizim gibi düşünmüş. Seçimde BUSABAH Medyası adına bir taraf tutmamak adına bunları eleştirmemiştik. Ama seçim biterse Akif Baştürk’te alsa Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’da alsa biz bunları eleştireceğiz dedik. Şu fotoğrafa bakar mısınız ben şu fotoğrafa baktığım zaman bu beyaz gömlek ile ne demek istiyorlar ben anlamadım. Mesela Mehmet Haskul neden açıklama yaptı hiçbir görevi yok. Böyle seçimlerde başkan adayı konuşur. Burada konuşması gereken kişi Akif Baştürk’tü. Bir cemaati bir grubu da temsil ettiği söylendi.”şeklinde konuştu.

“HANGİ BÜTÇE İLE YAPACAKSIN”

Bir meclis üyesi adayının çıktığı bir televizyon programında “tünel yapacağız” sözlerini eleştiren Aydın, “Komedi gibi ya. Seçime 2 gün kala bir meclis üyesi adayı çıkmış tünel yapacağız diyor. Nereye yapacaksın tüneli Malatya’nın çarşı ile eski belediyenin oraya bağlayan yere. Bir defa tünel dağların altına yapılır. Oralara yapılana alt geçit denir. Yayaların geçmesi için ama bu arkadaş alt geçit yapacakmış, tünel yapacakmış oraları dağ zannetti galiba. Bütçen nerde Malatya Ticarete ve Sanayi Odasının bütçesi 2-3 milyon lira. Hangi bütçe ile yapacaksın. Yetkin var mı yok. Ya sen Büyükşehir Belediye misin yani bu şehri yönetenler düşünememiş bu arkadaşımız tünel yapacakmış. Malatya’ya hizmet için illa ticaret ve sanayi odasına seçilmeye gerek yok. Ayrıca bu arkadaş seçildi getir parasını ver belediyeye yapsınlar. Bu şehirde ticaret yapan tüccar, sanayici akıllı insandır. Sana güldüler.” ifadelerini kullandı.

“AKİF BAŞTÜRK’ÜN KAZANMAMASI ONUN HAYRINA OLDU”

“En suçsuz insan Akif Baştürk, kim bu algıları yapıyorsa o Akif Baştürk’ü yanlış yönlendirdi.” diyen Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı ve BUSABAH Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın, “Beyaz gömlekle kervansarayın orada fotoğraf çekmişler. Bu beyaz gömlek nedir ya? Bunu bir açıklasınlar. Beyaz gömlekten ne anlamamız gerekiyor. Akif Baştürk işini yapsaydı, çıkıp kendi konuşabilirdi. Oğuzhan Ata Sadıkoğlu çıktı ve kendi konuştu. Selahattin Gürkan ve Bülent Tüfenkci Akif Baştürk’ü destekliyor algısı oluştu, bunu gittiğimiz yerlerde duyduk. Hepsi birleşince Oğuzhan Ata Sadıkoğlu kazandı. Akif Baştürk’ün kazanmaması onun hayrına oldu. Malatya’da büyük bir sanayici ve iş insanı. Malatya’ya kazandırıyor. Bu adam bir değer, kaybetmemek lazım. Birileri Akif Baştürk’e yalakalık yapmak için mücadele etti. Bir ve beraber olamadılar, organize olamadılar. Akif Baştürk neden kaybetmedi çünkü yarın ticaretini yapacak. Ticaret ve Sanayi Odası başkanı olsaydı belki başı daha çok ağrıyacaktı. Ticaret yapanlar Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na dedi ki ‘kardeşim ben sana güveniyorum sana haksızlıkta oldu. Sen bizi iyi yönetiyorsun devam et’ dediler.” ifadelerine yer verdi.

“SEN ‘MALATYA HABER’ İSMİYLE GAZETE ÇIKARDIN”

“Özsan Sanayi Sitesi’nde üyelerden esnaftan yasal olmayan para nasıl toplandı gazete bastırıldı. Bu, bu kentin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun iddiası.” diyen Aydın, “Savcılarında buna bakması gerekiyor. Böyle seçim araları çok gazeteler açılıyor. Ben bunun dışında söylüyorum. Birilerine hizmet veya yıpratma amaçlı yapılır bu. Ben bir gazete açacaksam var olan bir ismi kullanmam. Sen ‘Malatya Haber’ ismiyle gazete çıkardın. Bir kooperatif para toplamış yetkisi olmadan. Oğuzhan Sadıkoğlu’nun iddiası sayın savcılarımızın da ivedilikle buna soruşturması gerekiyor.” şeklinde konuştu.