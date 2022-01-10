aydın emniyeti hırsızlara geçit vermiyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde farklı tarihlerde otodan ve açıktan hırsızlık olaylara karıştığı tespit edilen şahıs Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, M.M.T. isimli şahsın farklı tarihlerde otodan ve açıktan hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında hırsızlık şüphelisi şahıs Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince çalmış olduğu malzemeler ile birlikte yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.M.T. emniyete götürülürken, çalıntı malzemelere de el konuldu.