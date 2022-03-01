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Anasayfa / Asayiş / Aydın dahil birçok ilde aranan şahıs yakalandı

Aydın dahil birçok ilde aranan şahıs yakalandı

aydın dahil birçok ilde aranan şahıs yakalandı
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Aydın’ın da aralarında bulunduğu birçok ilde 30 farklı dosyadan aranan şahıs Kayseri’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ve aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda A.Y. (43), E.B. (24) ve F.A.A. (25) yakalandı. Yakalanan şahıslardan A.Y.’nin 15 bin TL değerinde kablo çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, yakalanan şahıslardan F.A.A.’nın ’kasten yaralama’ suçundan arandığı, E.B.’nin ise 30 farklı dosyadan Hatay, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Mersin, Manisa, Eskişehir, Batman, Kayseri, Tekirdağ, Antalya, Konya, Aydın, Ankara, Şanlıurfa, Aksaray illeri ve ilçeleri olmak üzere birçok ilde 29 ’dolandırıcılık’ suçu ve 1 ’basit yaralama’ suçundan arandığı tespit edildi.

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