Aydın: Daha Çok Mücadele Edeceğiz

MUTLU SARIGÜL

Basının sorunlarını ilk olarak kendi içlerinde çözmeleri gerektiğini dile getiren TGF Genel Başkan Yardımcısı ve MGTC Başkanı Mehmet Aydın, bundan sonra daha çok çalışacaklarını ve gazetecilerin sorunlarına çözüm aramak için daha çok mücadele edeceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) Genel Kurulu Antalya’da gerçekleştirilmiş, yapılan seçimlerde Yılmaz Karaca yeniden Genel Başkan seçilirken, Genel Başkan Yardımcılığı görevine Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın getirilmişti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Başkan Aydın’a yeni görevinde başarılar dilemek için MGTC’yi ziyaret etti. Cemiyet üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette ilk konuşmayı MGTC Başkanı Mehmet Aydın yaptı.

Başkan Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun seçimi olduğunu hatırlattı.

“DÜN ÇOK ÇALIŞIYORDUK, BUGÜN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Başkan Aydın, “Genel Başkanımız Yılmaz Karaca, bizi hem listesine yazdı hem de Genel Başkan Yardımcısı olarak atadı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Biz bu göreve geldik, basının sorunu çok. Dün çok çalışıyorduk, bugün daha çok çalışacağız. Basının sorunları yine basının kendi içerisinde olan bir şey. Biz sorunları biraz siyasetçilere, bize yönetenlere atıyoruz ama biraz da kendimiz aynaya bakmamız lazım. Sorunlarımızı ilk olarak kendi içerimizde çözmemiz gerekiyor. İnşallah bundan sonra daha çok çalışacağız ve gazetecilerin sorunlarına çözüm aramak için mücadele edeceğiz. Sayın Başkanımız da bugün bize hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra söz alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Başkan Aydın’ın TGF Yönetim Kurulu’na seçilmesinde dolayı tebrik etti.

“BASIN OLMALI, YAŞATILMALI”

Basınla ciddi problemler yaşamadıklarını kaydeden Başkan Güder, “Basın bizim basınımız. Basın bizim gözümüz, kulağımız. Her yönüyle, her aşamada, her noktada etkilenmemek, basınımızdan uzak kalmak mümkün değil. Basın olmalı, basın yaşatılmalı. Burada kime sorumluluk düşüyorsa, o sorumluluğu yerine getirmeli. Elbette her kurumun kendi içerisinde problemleri vardır, dışarıda problemleri vardır. İnsanın olduğu yerde mutlaka problem söz konusudur. Önemli olan bu problemleri uygun bir şekilde, uygun zaman ve zeminde çözmek. Malatya’da da zaman zaman sıkıntı yaşamış olsak da basınımızla ciddi problemler yaşamıyoruz. Basınımızın yaptığı çalışmalardan ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey’in bir medya sahibi olması, kendisine göre güzel ilkelerinin bulunması, bu ilkelerin korunması Malatya’da takdire şayandır. İnşallah bundan sonraki süreçte de basınımızla beraber Malatya’mıza, bölgemize, ilçemizin gelişmesi noktasında bizlere ne düşüyorsa biz hazır ve nazırız” şeklinde konuştu.