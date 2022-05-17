AYAKKABIM YOK NE YAPAYIM!

Yeni Malatyaspor, Kayserispor müsabakasına ayakkabısız gitmiş. Cihat Arslan, başkan ve avenelerine son voleyi de vurdu.

Ancak ne vizyon var nede ortaya çıkacak bir isim var. Kulüp şayet gerçek anlamda kulüp olmuş olsaydı bir sezonda takımda hiçbir hocanın iki hafta çalışmaması lazımdı. İrfan Buz hariç.

Adam kimi alırsanız ve kimi sahada görürsem onlarla devam ederim ve oyuncuya fazlada ihtiyacım yok demişti.

Ancak görülen o ki ülkede hem ilkleri bize yaşatan Adil Gevrek yönetimi yapılan yanlışlar ile rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Takımın başındaki hocanın sizi zaten yok saymasından dolayı yayıncı kuruluşa oyuncusunun ayakkabısının olmadığını söylemesi her ne kadar Adil Gevrek’i ayaklar altına atmış ise kendisi de en az onun kadar kendini sıfırladı kanaatimce.

Her hafta bir bomba patlatacaksan Cihat hoca çok dürüstsen sen geldikten sonra on bir oyuncu gitmiş sende bavulunu hazırlayıp geldiğin şehrine giderdin.

Açıkçası sana fazlada kızamıyorum. Kendine göre bir stratejin var ancak sonunun derin bir kuyuda kalıp olan Yeni Malatyaspor için gelecek adına hala umut var isen sadece kendini kandırırsın.

Çünkü transfer tahtasının bu tablo ile açılması mümkün değil. Kiralık ve genç oyunculara güveniyorsan.

İlk dört hafta ses çıkmaz ancak sonradan ödemeleri yapmaz iseler ondan sonra kopmalar başlar. Önce idman boykotları sonrasında TFF başvuruları gerisini yazmama gerek yok.

Onun için sessiz sedasız son maçını oynat ve ellerini başına koy iyice düşün. Bu hasta iyi olmaz.

Zaten oksijen çadırında. Söyleyecek fazlada söz yok sanırım. Atı alan Üsküdar’ı geçmiş. Sen umudunla yaşamaya devam et.