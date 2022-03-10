ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı

14,7567$% 0.72
16,3997€% 0.65
19,5527£% 0.75
954,35%1,70
1.552,00%1,42
579341฿%-6.144
Adıyaman’da bir binaya girerek ayakkabı hırsızlığı yapan 2 şahıs kameralara yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi TOKİ’lerde bulunan 7 katlı bir binaya giren kimliği belirsiz 2 şahıs, binada bulunan dairelerin önündeki ayakkabıları gözüne kestirdi. Daireler önünde bulunan ayakkabıları alan şahıslar, güvenlik kameralarına yakalandı. Şahıslar binada bulunan çok sayıda ayakkabı çalarak kayıplara karıştı.
Polisten bayanlara KADES uygulaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.