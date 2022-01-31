DOLAR

13,4276$%-0.71

EURO

15,0134%-0.54

STERLİN

18,0552£%-0.45

GRAM ALTIN

771,78%-0,73

ÇEYREK ALTIN

1.253,00%-2,53

BİTCOİN

499951฿%-3.29317

İkindi Vakti a 15:29
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -4°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / AVM otoparkında silahlı saldırı: 1 yaralı

AVM otoparkında silahlı saldırı: 1 yaralı

avm otoparkında silahlı saldırı: 1 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan AVM otoparkında meydana gelen silahlı saldırı sonucunda S.G isimli bir kişi kalçasından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan AVM otoparkında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi S.G isimli bir kişi ile AVM otoparkında tartışmaya başladı.

Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, S.G.’ye ateş açtı. Kurşunların biri S.G isimli kişinin kalçasına isabet etti.

Aracıyla 5 km kaçıp yardım istedi

Kalçasından yaralanan S.G isimli aracıyla olay yerinden kaçarak Terakki Mahallesi’ne kadar geldi. Yaklaşık 5 km kadar aracıyla kaçan adam, vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.G.’ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis saldırganı bulmak için AVM otoparkında ki kamerayı incelemeye aldı. Boş kovanları inceleyen ekipler olay yeri ve çevresinde delil topladı. Kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Isparta’da 2 kardeş, ölüme uykuda yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.