DOLAR

13,4818$%-0.28

EURO

15,1452%-0.16

STERLİN

18,0568£%-0.41

GRAM ALTIN

774,59%-0,37

ÇEYREK ALTIN

1.261,00%-1,07

BİTCOİN

511347฿%-2.0262

İmsak Vakti a 06:03
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / AVM önünde silahlı kavga: 2 yaralı

AVM önünde silahlı kavga: 2 yaralı

avm önünde silahlı kavga: 2 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan AVM önünde yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Şüphelilerden biri kaçmak için girdiği AVM içerisinde silahı ile, diğeri ise olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezi önünde meydana geldi. R.K., M.A. ve U.D. K.Y. isimli 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında U.D. ve K.Y. isimli şüpheliler, silah ile R.K. ve M.A.’yı vurarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçmak için AVM’ye silahı ile giren U.D. ile diğer şüpheli K.Y. olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kanadalı kamyoncular aşı karşıtı protestolarına devam ediyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.