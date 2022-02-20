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Anasayfa / Asayiş / Avcının kazara vurduğu çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Avcının kazara vurduğu çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

avcının kazara vurduğu çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
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Samsun’da avcılar tarafından kazara vurulan çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Olay, Ladik ilçesinin Yukarıgölyazı Mahallesi ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avcılar tarafından kazara vurulan çiftçi Saffet Arı (58) yaralandı. Kanlar içinde kalan 2 çocuk babasının Ladik Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun’a sevkine karar verildi. Samsun’dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter, Ladik ilçesine giderek Saffet Arı’yı alıp Samsun’a getirdi. Helikopter pistinde hazır bekleyen ambulansa alınan Arı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Saffet Arı’nın ava çıkan iki arkadaştın C.Ü.’nin tüfeğinden çıkan kurşunlarla yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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