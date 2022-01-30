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Anasayfa / Asayiş / Avcılar’da trafik magandaları kameramanın gözünü kör etti

Avcılar’da trafik magandaları kameramanın gözünü kör etti

avcılar’da trafik magandaları kameramanın gözünü kör etti
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Avcılar’da arkadan çarptıkları belediye aracındaki kameraman ve fotoğrafçıya saldıran 3 kişi, kameramanının geçen yıl kornea nakli olduğu gözüne yumruk attı. Kameramanın gözünde yüzde 90 görme kaybı oluşurken, saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, cuma günü öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi Mandıra Sokak’ta meydana geldi. Avcılar Belediyesi’nde görevli kameraman Ercan Yüksel, fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri ile birlikte görevlilerin kar ve temizlik çalışmalarını görüntülemek için yola çıktı. Belediye şoförü, önündeki aracın aniden yavaşlaması üzerine fren yaptı. Bu sırada Arslan E., kamyoneti durduramayarak belediye aracına arkadan çarptı. Kazanın ardından sürücü Arslan E. ile araçta bulunan oğulları Servet ile Deniz E., araçtan inerek belediye şoförü ile yanındaki kameraman ve fotoğrafçı ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedilen olayda 3 kişi, kameraman Ercan Yüksel’i aralarına alarak yumrukladı.

“Bir yumruk vurdu gözüme, gözüm gitti”

“Yapmayın etmeyin dedim, gözümden ameliyatlıyım bana dokunmayın dedim. Baktım olmuyor, üstüme geliyorlar, kaçmak zorunda kaldım gözüme darbe gelmesin diye. Ama arkadan beni yakaladı. O anda gözümü korumaya çalıştım. Bir yumruk vurdu gözüme, gözüm gitti. Zaten göz nakli olmuştum ama cuma günkü olayda gözümü kaybettim” dedi.

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