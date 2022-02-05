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Anasayfa / Asayiş / Avcılar’da tartıştığı kadını zorla araca bindirmişti, olayın aslı ortaya çıktı

Avcılar’da tartıştığı kadını zorla araca bindirmişti, olayın aslı ortaya çıktı

avcılar’da tartıştığı kadını zorla araca bindirmişti, olayın aslı ortaya çıktı
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Avcılar’da sokak ortasında tartıştığı kadını zorla araca bindirdiği görüntüler ortaya çıkan şüphelinin kadını darp etmediği ve alıkoymadığı ortaya çıktı.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi’nde, sabah saatlerinde yaşanmıştı. İddialara göre, bir kadın ile erkek sokakta tartışmaya başlamıştı. Tartıştığı kadını zorla arabaya bindiren kişinin kadını darp ettiği öne sürülmüş ve o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aracı bulmak için çalışma başlatmıştı. Avcılar İle Emniyet Müdürlüğü yaptıkları çalışmalarda, araçta bulunan S.A. (25) isimli kadının restorandan çıktıktan sonra alkollü olmasından dolayı A.A. (36) isimli erkek arkadaşını çağırdığı ve bu sırada yolda alkolün etkisiyle aralarında tartışma yaşandığını tespit etti. Polis ekiplerince karakola götürülen kişilerin beyanları doğrultusunda, alıkoyma ya da darp gibi herhangi bir olayın yaşanmadığı öğrenildi.

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