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Avcılar’da tartıştığı kadını zorla araca bindirdi

avcılar’da tartıştığı kadını zorla araca bindirdi
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Avcılar’da sokak ortasında tartıştığı kadını zorla araca bindirerek araçta vurmaya devam eden kişinin o anları cep telefonuyla kayıt altına alındı. Polis ekipleri, kadının bindirilip götürüldüğü aracı bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesinde, sabah saatlerinde yaşandı. İddialara göre, bir kadın ile erkek sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kişi tartıştığı kadını zorla araca bindirdi ve araç içerisinde de kadına vurmaya devam etti. Olayı görev vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi ancak kadını araca bindiren kişi, araçla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, olay yerinden giden aracı bulmak için çalışma başlattı.

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