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Anasayfa / Asayiş / Avcılar’da kaldırıma çıkan otomobil yayaya çarptı

Avcılar’da kaldırıma çıkan otomobil yayaya çarptı

avcılar’da kaldırıma çıkan otomobil yayaya çarptı
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Avcılar’da bir araçla çarpışan otomobil kaldırıma çıkarak bir yayaya çarptı. Kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Avcılar’da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametinde seyir halinde olan Ö.F.K. idaresindeki 41 BE 730 plakalı otomobil, 34 TU 73 29 plakalı araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çıkan araç, bir dükkanın camına vurmasının ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Yayaya çarpan otomobil, bir süre daha ilerledikten sonra durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yayayı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar, çekici tarafından kaldırılırken, sürücü Ö.F.K. ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Öte yandan kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaralanan yayanın yerde yattığı ve çevredeki vatandaşların yardım etmesi ile kazaya karışan arabalar ve dükkanda oluşan maddi hasar görülüyor.

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