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Anasayfa / Asayiş / Avcılar’da güvenlik görevlisine saldıran hasta yakını tutuklandı

Avcılar’da güvenlik görevlisine saldıran hasta yakını tutuklandı

avcılar’da güvenlik görevlisine saldıran hasta yakını tutuklandı
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Avcılar’da geçtiğimiz günlerde yakınını korona virüs testi için hastaneye getiren şahıs, acil serviste güvenlik görevlisini darp etmişti. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde yaşanmıştı. Eşi ve çocuğu ile korona virüs testi için hastaneye gelen E.M.Ç. adlı şahıs, hastasının durumunun acil olduğunu ileri sürerek sağlık çalışanlarıyla tartışmış, ardından da acil serviste güvenlik görevlisi C.Y.’ye yumruklar atarak darp etmişti. Yaralanan güvenlik görevlisi ise şahıstan şikayetçi olmuştu. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda saldırgan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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