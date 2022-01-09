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Ava giden kardeşlerden birinden haber alınamıyor

ava giden kardeşlerden birinden haber alınamıyor
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Burdur’da ava giden iki kardeşten birinden haber alınamaması üzerine Denizli’den AFAD ekipleride arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Olay, Burdur ili Yeşilova ilçesi Güney Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli ili Acıpayam ilçesi Sırçalık Mahallesi bölgesine ava çıkan 2 kardeş arazide ayrıldı. Dağlık alanda kaybolan kardeşler bir birinden haber alamayınca Nuri T., eve döndü. Kardeşi Ahmet T.’nin eve dönmemesi üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulunan Nuri T., Jandarma ekipleri ile birlikte kardeşini aramaya çıktı. Jandarma ekipleri arazinin büyük olması üzerine Denizli ve Burdur ilinden Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerine haber verdi. Her iki ilden çıkış yapan arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına başladı. Kayıp avcıyı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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