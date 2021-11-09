Av koruma kontrol faaliyetleri sürüyor

Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ‘av koruma kontrol faaliyetleri’ kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, avcıları kontrol ederken, kurallara uymayanlara ‘4915 Kara avcılığı kanununu muhalefetten’ cezai işlem uygulanıyor.

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, avcılara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 151 avcı kontrol edilirken, kurallara uymayan 3 avcıya cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Malatya İl Şube Müdürlüğü, Sivas Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş Elbistan DKMP Şefliği ile Kahramanmaraş Göksun Şefliği tarafından 6-7 Kasım tarihlerinde ‘av koruma kontrol faaliyetleri’ kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Malatya İl Şube Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği, Pütürge ilçesinde 93 avcıyı kontrol etti. Kontrollerde herhangi bir olumsuz yaşanmadığı ve Pütürge İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verildiği bildirildi.

Sivas Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘av koruma ve kontrol çalışmaları’ kapsamında, Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde yapılan kontrolde 15 avcı kontrol edilirken, ‘4915 kara avcılığı kanununa muhalefet eden’ 1 avcıya tutanak tutularak, avda takoz takmadan kullandığı otomatik av tüfeği muhafaza altına alındı.

Kahramanmaraş Elbistan’da Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğince yürütülen koruma kontrol faaliyetinde, 43 avcı kontrol edilirken, 2 avcı hakkında ‘av kabahat suç tutanağı’ düzenlendi. Kahramanmaraş Göksun Şefliği tarafından gerçekleştirilen av koruma kontrol faaliyetleri’ kapsamında ise herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.