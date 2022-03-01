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Atık yağ fabrikası alevlere teslim oldu, peş peşe patlamalar korkuttu

atık yağ fabrikası alevlere teslim oldu, peş peşe patlamalar korkuttu
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Bursa’da atık yağ fabrikası alevlere teslim olurken peş peşe patlamalar korkuttu. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangında alevler havadan dron ile görüntülendi.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi’ndeki atık yağ fabrikası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık yağların toplandığı kazanlardan biri henüz belirlenemeyen sebepten dolayı patladı. Büyük bir gürültü ile patlayan kazanın ardın fabrikadan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 15’e yakın ekip, alevleri anında müdahale etti. Peş peşe gelen patlamaların ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın mesai saati dışında yaşanması büyük bir faciayı önlerken, can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Dron ile alevler havadan görüntülenirken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar Bursa’nın her yerinden görüldü.

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