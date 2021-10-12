Ateş Tolun satışa çıkıyor

FERDİ DURDU

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde yetiştirilen Safkan Elit Arap Koşu Tayı Ateş Tolun, bugün satışa sunulacak.

Onurkaan, Karayağız, Ateştopu, Tümöz Bey, Turbo ve Özgünhan gibi şampiyon atların Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde yetiştirilen 14 baş Safkan Elit Arap Koşu Tayı, İstanbul Veliefendi Hipodromunda satışa sunulmuş, Ateş Tolun ise satıştan çekilmişti. Annesi Aytolun, babası Ateş Topu olan Ateş Tolun, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Yetiştirmesi Safkan Elit Tay Satışı’nda satışa sunulacak.

Sultansuyu İşletmesi Alım-Satım ve İhale Komisyonu’nun huzurunda açık artırma usulüyle İstanbul Veliefendi Hipodromunda yarın gerçekleştirilen satıştan 4 milyon 640 bin TL gelir elde edilmişti. Satışta en yüksek fiyata alıcı bulan tay 680 bin TL ile Cengaver Tay olmuş; Cengaver Tay’ı 600 bin TL ile Cebealp, 410’ar bin TL ile Güçalp ve Uzun Dalga, 400 bin TL ile Bozarslan takip etmişti.

Satışa sunulan 2’li erkek taylardan elde edilen gelir şöyle olmuştu:

Uğurlukan-anne: Uzun İrem, baba: Onurkaan: 180 bin TL

Uğurlualp-anne: Sondem, baba: Onurkaan: 250 bin TL

Onatkut-anne: Nedimem, baba: Onurkaan: 280 bin TL

Kileyik-anne: Özgürnaz, baba: Karayağız: 100 bin TL

Güçalp-anne: Hakikat, baba: Ateştopu: 410 bin TL

Toygunhan-anne: Maşuka, baba: Tümöz Bey: 210 bin TL

Kuruüzüm-anne: Sultangüzeli, baba: Turbo: 250 bin TL

Ağa Turbo-anne: Hürgönül, baba: Turbo: 300 bin TL

Torhan Tay-anne: Necibe, baba: Turbo: 270 bin TL

Özgüntaş-anne: Sabırtaşı, baba: Özgünhan: 300 bin TL

Cengaver Tay-anne: Serapkız, baba: Özgünhan: 680 bin TL

Bozarslan-anne: Budin Kızı, baba: Özgünhan: 400 bin TL

Uzun Dalga-anne: Bersun, baba: Özgünhan: 410 bin TL

Cebealp-anne: Sühunet, baba: Özgünhan: 600 bin TL