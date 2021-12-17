ATEŞ HATTINDAN ÇIKMAK İÇİN GALİBİYET ŞART!

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Ligin ilerleyen haftalarına umutla bakması için acil 3 puana ihtiyacı olan sarı kırmızılıların Rize’den mutlak galibiyetle dönmesi gerekiyor. Zorlu maçın hazırlıklarına devam eden Malatya temsilcisinde tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 17.haftasında 19 Aralık Pazar günü saat 13.30’da Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak müsabakadan mutlak 3 puanla ayrılması gereken sarı kırmızılı takımda zorlu maçın hazırlıkları sürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan dünkü çalışmada Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın provasını gerçekleştiren sarı kırmızılı ekipte tesisten dışarıya kuş dahi uçurulmuyor. Dış dünyayla bağlantısı tamamen kopan Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolcular tamamen Rize maçına konsantre olmaya çalışıyor. Ligde haftalardır galip gelemeyen takımda alınan başarısız sonuçlar futbolcuları da motivasyon olarak olumsuz etkilerken, birde üstüne teknik direktör Marius Sumudica’nın bazı futbolcuları beğenmediği yönündeki açıklamalar moralleri iyice sıfıra indirmiş durumda. Heyecanla takıma yapılacak yeni transferleri bekleyen Sumudica’nın özellikle bazı yabancı oyuncularla arasının giderek açıldığı ifade edilirken, bu durumun saha içerisindeki performanslara da etki ettiği konuşuluyor. Geçen hafta Alanyaspor maçında oyundan alınan Wallace, Adem ve Tetteh’in hocayla futbolcular arasında olan uçurumun göstergesi olduğu da belirtiliyor.

ACİL GALİBİYETE İHTİYACI VAR

Öte yandan son iki sezonda aldığı başarısız sonuçlarla ligde sürekli korkulu rüyalar gören Malatya temsilcisi bu sezon çok daha kötü sonuçlar alarak aynı korkulu rüyaları görmeye erken başladı. Geride kalan haftalarda öne geçtiği maçlar başta olmak üzere kaybetmemesi gereken müsabakalarda sahadan puansız şekilde ayrılan Yeni Malatyaspor’un sezonun ikinci yarısında zorluk yaşamaması için devre arasına kadar 20 puan toplaması gerekiyor. Sarı kırmızılılar oynadığı 16 maçta bugüne kadar 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 14 puan topladı. Yeni Malatyaspor, attığı 14 gole karşılık kalesinde 29 gol görürken, ligin en fazla gol yiyen ikinci takımı olma unvanını elinde bulunduruyor.