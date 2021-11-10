DOLAR

9,8691$%1.38

EURO

11,4027%0.93

STERLİN

13,3226£%0.84

GRAM ALTIN

585,33%2,13

ÇEYREK ALTIN

9.202,67%1,49

BİTCOİN

667822฿%1.11637

Akşam Vakti a 17:26
Malatya PARÇALI BULUTLU 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / “Atatürk tüm milletlere örnek olmuş bir devlet adamı”

“Atatürk tüm milletlere örnek olmuş bir devlet adamı”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

“atatürk tüm milletlere örnek olmuş bir devlet adamı”
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

“Atatürk tüm milletlere örnek olmuş bir devlet adamı”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Eşsiz komutanlığı ve askeri dehasının yanı sıra sahip olduğu vizyonu, kararlılığı, ilke ve inkılapları ile tüm milletlere örnek olmuş bir devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin kalbinde şükran ve minnetle yaşamaktadır. Onun ülkemiz için çizdiği uygarlık yolu ve Cumhuriyet gibi büyük ve anlamlı emaneti her zaman yaşayacaktır. Askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılması gerektiğini ifade ederek müthiş bir kalkınma seferberliği başlatan Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ne muasır medeniyet hedefini koymuştur. Bizler de iş dünyası olarak, ülkemizi onun bizlere bıraktığı hedeflere ulaştırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 83. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum” (Bülten)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

SON DAKİKA| Binanın çökmesine ilişkin soruşturmada 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.