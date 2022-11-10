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Atatürk 84. ölüm yıl dönümünde anıldı

Atatürk 84. ölüm yıl dönümünde anıldı
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Atatürk 84. ölüm yıl dönümünde anıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84.yıl dönümünde Malatya’da düzenlenen törene katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından anıta çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Anıttaki tören çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Şahin tarafından şeref defterinin imzalanmasıyla son buldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunum töreninin ardından törene katılan protokol tarafından Atatürk Evi ziyaret edildi. Protokol üyeleri, Atatürk Evi’nin ziyareti sonrasında Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Şehit Oğuzhan Günaydın Konferans Salonunda düzenlenen anma programına da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan Anma Programında,  ilk olarak 10 Yıl Nutku okundu. Daha sonra 2 Öğrenci tarafından şiirlerin okunmasının ardından 2. Ordu Komutanlığında görevli bir personel tarafından “Atatürk” konulu konuşmanın ardında da Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından; Oratoryo ve Atatürk’ün sevdiği şarkılar söylendi. (Bülten)

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