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Ataşehir’de yangında komşuları dumandan etkilenirken, sosyal medyada yayın yaptı

ataşehir’de yangında komşuları dumandan etkilenirken, sosyal medyada yayın yaptı
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Ataşehir’de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Sokağa dökülen vatandaşlardan biri ise telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaptı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Ataşehir Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, dairenin mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek daireye yayıldı. Evden yükselen alev ve dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleriyse daire içerisinde yaşayan ve dumandan etkilenen 1 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Sokağa çıkan vatandaşlardan biri ise olay yerinde gezerek telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaptı.

Yangın sonrası mahallede panik oluşurken, yangına ilişkin konuşan Cafer Şen, “Yangın ev sakinleri uykudayken çıkmış. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenenler ambulansa alındı. Mahallede biraz panik oldu. İnsanlar sokağa çıktı” diye konuştu.

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