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Anasayfa / Asayiş / Ataşehir’de yanan araca, yangın tüpü ve su kovasıyla müdahale kamerada

Ataşehir’de yanan araca, yangın tüpü ve su kovasıyla müdahale kamerada

ataşehir’de yanan araca, yangın tüpü ve su kovasıyla müdahale kamerada
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Ataşehir’de park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Alev alan araç, vatandaşlar tarafından yangın tüpü kullanılarak ve kova kova su dökülerek söndürülmeye çalışıldı o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Ertaç Sokakta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 43 AI 528 plakalı otomobil park halindeyken sürücünün kontağını açmasıyla benzin kaçağından kaynaklı olarak alev alev yandı. Otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar itfaiye, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangın sonrası trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşların yanan aracı yangın tüpü ve su kovasıyla müdahalesi kamerada

Alev alan otomobil vatandaşlar tarafından kova kova su dökülerek söndürülmeye çalışıldı, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Sürücünün kontağını açmasıyla araç bir anda alev aldı”

Yanan otomobili söndürmeye çalışan vatandaşlardan Cihan Kumaş, “ Sürücünün kontağını açmasıyla araç bir anda alev aldı. Yangını görünce itfaiye ekiplerine haber verdik. Kısa sürede söndürdüler” dedi.

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