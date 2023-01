Ata Yıldırım Süper Lig’e devam

2022-2023 Futbol Sezonu Devre Arası Klasman Listeleri belirlendi. Malatyalı hakem Ata Yıldırım, ligin kalan bölümünde Süper Lig Yardımcı Hakem Listesi’nde yer aldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva’da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları’nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi. Federasyon tarafından açıklanan listeye göre Malatyalı hakem Ata Yıldırım, ligin kalan bölümünde Süper Lig Yardımcı Hakem Listesi’nde yer aldı.

Ata Yıldırım, bu sezon Süper Lig’de oynanan Ümraniyespor-Galatasaray, Sivasspor-İstanbulspor, Kayserispor-Trabzonspor, Alanyaspor-Antalyaspor, Giresunspor-İstanbulspor maçlarında 2. Yardımcı hakem olarak görev aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Trabzonspor’un Samsunspor’u 3-0 yenerek tur atladığı karşılaşmada da 2. Yardımcı hakem olarak görev yapan Ata Yıldırım, son olarak Süper Lig’de 7 Ocak’ta oynanan Hatayspor-Antalyaspor arasında golsüz sona eren maçta 1. yardımcı hakem olarak görev aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Malatya’dan listeye dahil olan hakem ve gözlemciler şu şekilde:

Süper Lig Yardımcı Hakem-Ata Yıldırım

B Klasman Hakem-Batuhan Gültek

B klasman Yardımcı Hakem-Harun Reşit Güngör

C klasman Hakem-Furkan Bakan, Deniz Sercan Akgül

C klasman Yardımcı Hakem-İlker Ayten

Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem-Ezgi Şahin, Semra Karaşin

Bölgesel Hakem-Osman Yener, Kemal Dizdar, Enes Ahi, Berkan Göktürk Beltekin

B klasman Gözlemci-Kaan Akın Öz, Öner Fırat

C klasman Gözlemci-Alkan Algül, Mutlu Dalbudak

Bölgesel Gözlemci-Okan Sarı, Ersan Özkul