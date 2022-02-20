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Anasayfa / Asayiş / Aspiratörden çıkan yangın korkuttu

Aspiratörden çıkan yangın korkuttu

aspiratörden çıkan yangın korkuttu
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.

Olay Marmaris Yeni Yol Caddesi üzerindeki üç katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız olan G.Öncü (68) mutfakta yemek yaparken birden aspiratör alev alıp, dumanlar çıktı. Vatandaşların 112 acil hattını araması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis geldi. Polisler güvenlik amaçlı yolu trafiğe kapatırken, yangın diğer odalara ve katlara sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 68 yaşındaki G.Öncü ambulansta tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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