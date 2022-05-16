“Aslanoğlu’nu özlemle anıyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 16 Mayıs 2014’te İstanbul Milletvekili iken vefat eden, Malatya eski milletvekili Mevlüt Aslanoğlu’nun 8. ölüm yıldönümünde yazılı bir açıklama yaptı.

Ağbaba Aslanoğlu’nun hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Malatyalıları bir araya getiren bir siyasi kimliğe sahip olduğunu belirterek, “Aslanoğlu’nun Malatya için yaptıkları herkesin hafızasında. Malatya’ya eğitim ve sağlık alanında çok önemli katkılar sundu. Malatya’ya çok önemli hizmetler getirdi. Kendisi farklı bir siyaset anlayışıyla Malatyalılara hizmet etti. Siyaseti insanlara hizmet etme noktasında bir araç olarak gören, Malatya’ya unutulmaz eserler, Malatyalıların kalbinde unutulmaz yer bırakan değerli abim Mevlüt Aslanoğlu’nu özlemle anıyorum” dedi.

Aslanoğlu’nun, aktif siyasete girdikten sonra Malatya’ya çok büyük yatırımlar yaptığını, Malatya’daki köy okullarının ilk kez onun sayesinde bilgisayarla buluştuğunu belirten CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Malatyalı kimliğini her platformda öne çıkaran, Türkiye’nin gördüğü en çalışkan siyasetçilerden biri olan Sayın Aslanoğlu’nu her geçen gün daha fazla özlüyoruz. Kendisini bir kez daha rahmetle, saygıyla ve sevgiyle anıyorum” ifadelerini kullandı. (Bülten)