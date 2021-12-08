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Askıda ekmeğe talep azaldı

Ekmek başta olmak üzere her şeyin pahalanması askıda ekmek uygulamasını sekteye uğrattı. Önceki gibi askıda ekmek kampanyasına ilginin olmadığını dile getiren fırıncılar, Malatyalılara bir çağrıda bulunarak, ekmek aldıklarında bir ekmek de askıda ekmeğe bırakmalarını istediler.

askıda ekmeğe talep azaldı
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Askıda ekmeğe talep azaldı

ÜMHAN AYAZ

Ekmek başta olmak üzere her şeyin pahalanması askıda ekmek uygulamasını sekteye uğrattı. Önceki gibi askıda ekmek kampanyasına ilginin olmadığını dile getiren fırıncılar, Malatyalılara bir çağrıda bulunarak, ekmek aldıklarında bir ekmek de askıda ekmeğe bırakmalarını istediler.

Un, maya, odun, akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle bir çıkmaza giren fırıncılar, ekmeğe 50 kuruşluk zam yapmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar aldıkları ekmek sayısını düşürüp, askıda ekmek uygulamasına ekmek bırakmamaya başladılar. Bu durum hem ihtiyacı olan vatandaşları hem de ihtiyacı olan vatandaşlarla karşı karşıya kalan fırıncıları zor duruma düşürdü. Askıda ekmek uygulamasına ilginin giderek azaldığına dikkat çeken ve vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyaran Selçuk Çetin isimli vatandaş, Malatyalılara çağrıda bulundu.

Ekonomik sıkıntılar olmadan önce insanların askıda ekmek bıraktığını anımsatan Çetin, şimdilerde askıda ekmeğe kimsenin ekmek bırakmadığını söyledi.

“HER ŞEY ÇOK PAHALANDI”

Askıda ekmek uygulamasına herkesin ilgi göstermesini isteyen Çetin, “Devlet memurları askıda ekmeğe hiç ilgi göstermiyorlar. Askıda ekmeğe sadece asgari ücret alanlar, emekliler ve durumu çok da iyi olmayanlar ekmek bırakıyorlar. Ben 3 aydan bu yana burada çalışıyorum hali vakti iyi olan birisinin daha askıda ekmeğe bir ekmek bıraktığını görmedim. Ancak artık hiç kimse askıda ekmeğe ekmek bırakmıyor. Çünkü her şey çok pahalandı. İnsanlar kendi geçimlerinin derdine düştüler. Önceden 4 ekmek alan birisi şimdi 2 ekmek alıyor. Bundan dolayı da askıda ekmeğe ne para bırakıyorlar ne de ekmek. Önceden çöp konteynırların sağında ve solunda ekmek poşetler vardı. İsraf çok oluyordu, şimdi o da yok. Çünkü artık insanlar tüketecekleri kadar ekmek alıyorlar. Hali, vakti olmayan, gerçekten fakir olan insanlar askıda ekmek almaya geldiklerinde bizler olmadığını söylüyoruz ya da biz karşılıyoruz ekmek ihtiyacını. Bu nedenle bizler bütün insanlara şu çağrıda bulunuyoruz. 2 ekmek alırken, lütfen ihtiyacı olanları da düşünün ve askıda ekmeğe bir tane ekmek bırakın” şeklinde konuştu.

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