“Aşı karşıtlığının hiçbir bilimsel dayanağı yoktur!”

ÇİĞDEM ERHAN

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Covid-19 vakalarına, grip ve enfeksiyon hastalıkları da eklenmeye başladı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, herkesin Covid-19’a yöneldiğini, kronik hastalıkları olanların enfeksiyon hastalıklarını göz ardı ettiğini söyledi. Bayındır, milli aşı Turkovac ve aşı karşıtlarına da değinerek önemli açıklamalarda bulundu.

“TOPLUMUN TIP OKUYAZARLIĞI YÜKSEK OLMALI”

Prof. Dr. Yaşar Bayındır, kronik hastalığı olanların hastanelere daha geç gelmeye başladıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Covid-19’un genel olarak şöyle bir sıkıntısı oldu: Herkes Covid-19’a yöneldiği için kronik hastalıklar ya da diğer enfeksiyon hastalıkları sanki biraz göz ardı edilir oldu. Hatta insanlar sağlık kurumlarına imtina ettiği için bu kişiler daha geç dönemlerde hastanelere gelmeye başladılar. Kronik hastalıklar ilerlemiş şekilde gelmeye başladılar. Bu çocuk hastaları içinde geçerli, genç hastalar içinde geçerli. O yüzden toplumun tıp okuryazarlığının yüksek olması gerekir. İnsanlar sağlıkla ilgili doğru bilgilere doğru yerlerden ulaşması gerekir.”

Covid ve diğer salgın hastalıklarda tedbirlerin sadece bir tanesine uyulması hastalıklardan korumaz diyen Bayındır, “Hastalıkları sadece maske kullanımı ile önleyemeyiz. Tek bir yöntem bulaşıcı hastalıkları önlemede yeterli değil hepsi bir arada olacak. Maske, sosyal mesafe, kişisel hijyen, el hijyeni, beraberinde aşılama, kalabalık ortamlardan uzak durma gibi bunların hepsini bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Ama bunlardan bir tanesi aksarsa yine bulaş zincirini engellememiş oluyoruz. Ve yine bulaşıcı hastalıklar açısından risk altında oluyoruz.”

Dünya’nın her yerinde aşının ilk başladığı tarihten itibaren aşı karşıtlığı ve aşı tereddüdü var diyen Bayındır, aşı karşıtlığı ve aşı tereddüdünün bir birinden farklı olduğunu ifade etti.

Bayındır, aşı tereddüdü için, “Herhangi bir ilaç içinde olabilir, aşı içinde olabilir. İnsanların ‘acaba bu bana zarar verebilir mi?’ endişesini taşımasıdır. Eğer siz bu insanlara doğru anlatırsanız, bilimsel verilerle açıklama yaparsanız ikna olabilir ve tedavilerde olduğu gibi koruyucu tedavinin en önemli parçası ve dünyanın en büyük mucizesi olan aşıyı da yaptırmayı kabul edebilir” dedi.

“AŞIYA KARŞI ENDİŞE YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Aşı karşıtlığının ise hiçbir bilimsel dayanağının olmadığını belirten Yaşar Bayındır, “Temelinde hiçbir bilimsel dayanağı olmayan farklı düşünme veya düşündürme sevdası ile farklı bakış açılarıyla aşılara karşıtlık söz konusu. Birçok ülkede organize olarak yapılmaya çalışılıyor. Bunun için sosyal medya kullanılıyor, basın kullanılıyor, ortamlarda sohbetler esnasında anlatılıyor. Dolayısı ile bu kişilerle mücadele çok daha zor. Ancak şöyle düşünelim: Tek bir ilacın, tek bir dozuyla insanlarda yan etkiler oluyor. Örneğin karaciğer yetmezliği oluyor, böbrek yetmezliği oluyor ama bunu kimse dile getirmiyor. Ancak aşıya karşı böyle bir endişe doğrulmaya çalışıyor. Düşünün 1 milyon kişiyi o hastalıktan kurtarmış ve ölümüne engel olmuşsunuz ancak bir hastanın mesela kalp kası etkilenmiş. O bir hasta ile ilgili haberler abartılarak anlatılıyor. Dolayısı ile bu bilgi kirliliği ile manzaranın bütününe bakarak mücadele etmek gerekiyor. Yılda 2 veya 3 milyonluk ölümden bahsediyorum. Bugün Covid-19 5 milyon civarında kişinin kaybına neden oldu. Sadece diğer hastalıklardan 2 veya 3 milyon kişi ölüyor. Dolayısı ile bu aşılar sayesinde bu insanların hayatı kurtuluyor. Bu insanları hayata tutunduran böyle bir mucizeyi uygulamanın karşısında olmak çok akıl işi değil.”

Bayındır, aşı karşıtlarının diğer aşılara karşı bir engellemelerinin olmadığının altını çizerek şu açıklamaları yaptı:

“Kuduz aşısına karşı kimse karşıtlık göstermiyor. Ancak diğer aşılara karşı karşıtlık gösteriliyor. Onda bir ölüm korkusu var ama şunu unutmayalım ki bir Hepatit B de hemen öldürmese bile ki akut enfeksiyonunda hemen öldürebilir. Ama kronikleşerek siroza, karaciğer kanserine, hatta insanlara karaciğer nakli yapılmak zorunda kalınıyor. Siz bir aşıyla bu kadar olumsuz durumu engellemiş oluyorsunuz.”

“TÜRKİYE AŞILAMA ÇALIŞMALARIYLA DÜNYADA ÜST SIRADA”

Milli aşı Turkovac konusunda da konuşan Prof. Bayındır, Türkiye aşılama çalışmalarıyla dünya da üst sıralarda yer alıyor dedi.

“Türk toplumu aşılara yabancı değil. Osmanlıdan itibaren Türkiye’de aşılar ve serumlar üretildi. Gerçekten tarih seyrinin içine baktığımızda yöneticilerimizin tamamı aşıya karşı çok duyarlı oldular. Toplumun bağışıklık kazanması için her türlü fedakârlığı yaptılar. Şuan itibariyle Türkiye aşılamada bir çok enfeksiyon hastalığı için dünyada üst sıralarda yer alan, başarılı aşı çalışmaları olan bir ülke. Dolayısıyla aşıdan vazgeçemeyiz ve bir başarı öyküsü yazılıyor dünyada. Türkiye’de burada yerini almaya başladı. Turkovac aşısının da faz çalışmaları yapılıp etkinliği kanıtlanırsa, bilimsel otoritelerde kabul edilirse tabii ki ülkemizde ve dünyada bu aşı kullanılmaya başlayacak. Araştırma sonuçları ortaya çıkınca daha net şeyler söyleyeceğiz. Sadece Turkovac değil, Türkiye’de başka aşı çalışmaları da var. Ümit ediyoruz ki insanlık adına dünyadaki tüm aşı çalışmaları başarılı olur ve insanlığın hizmetine sunulur.”