Asgari ücrette yüzde 30’luk artış

“İnşallah bu bir başlangıç olur”

MUTLU SARIGÜL

Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam verilmesini değerlendiren Türk-İş Malatya Temsilcisi Hikmet Kazgan, zammın bekledikleri orandan yüzde 10 düşük olduğunu dile getirdi. Kazgan, verilen zamdan dolayı hükümete teşekkür ederek, “Bu zam verilmeseydi ne diyebilirdik? İnşallah bu ara zam bir başlangıç olur ve aynı işçi ile emekliler gibi asgari ücretle çalışan insanlarımız da bundan sonra 6 ayda bir zam alır” dedi.

Fiyat artışları nedeniyle asgari ücretin açlık sınırının altında kalması, asgari ücrete ara zam yapılmasına neden oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücrete yüzde 30 oranında zam verildi. Böylelikle 4 bin 253 TL olan asgari ücret ara zamla birlikte 5 bin 500 TL’ye çıkarıldı, işverenlere de 100 TL destek verileceği açıklandı. Asgari ücrete verilen yüzde 30 oranındaki zammı değerlendiren Demiryol-İş Sendikası Başkanı ve Türk-İş Malatya Temsilcisi Hikmet Kazgan, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli bilgiler verdi.

Tarihte ilk defa asgari ücrete ara zam yapıldığını dile getiren Kazgan, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu dile getirdi.

“EKONOMİK ŞARTLARI HERKES BİLİYOR”

Asgari ücrete yüzde 40 bir zam beklediklerini ifade eden Kazgan, “Ülkenin geldiği pahalılık ortada. Ekonomik şartları herkes biliyor. İnsanların alım gücü müthiş bir şekilde düştü. Ocak ayında asgari ücrete bir zam verildi, verilen bu zam 2 ay içerisinde eridi. Emeklilere yüzde 40 gibi bir enflasyon farkı verileceği düşünülüyordu. Biz asgari ücrete de yüzde 40 gibi bir oran bekliyorduk. Oran 10 puan düşük oldu ama biz yine de teşekkür ediyoruz. Bu zam verilmeseydi ne diyebilirdik? Yapmayabilirlerdi, çünkü asgari ücrete yılda bir defa zam veriliyordu. İnşallah bu ara zam bir başlangıç olur ve aynı işçi ile emekliler gibi asgari ücretle çalışan insanlarımız da bundan sonra 6 ayda bir zam alır. Çünkü bir yıl gerçekten asgari ücretliler için uzun bir süre. Bir yıl sonra asgari ücretlilerin aldığı ücret 3 ayda eriyor ve 9 ayını perişan bir şekilde geçiriyor. Bölgemizde yardımlaşma olmasa asgari ücretle çalışan insanlarımızın ay sonunu getirmesi mümkün değil” şeklinde konuştu.

“ASGARİ ÜCRETLİLERİN YÜZDE 95’İ KİRACI”

Ülkenin şartlarında 5 bin 500 TL’nin büyük bir para olmadığını kaydeden Kazgan, “Ülkenin içinde bulunduğu şartlar ortada. Bir ev kirası 3 bin TL. Zaten asgari ücretlilerin yüzde 95’i kiracı. Zaten aldığı maaşın 3 bini kiraya veriyor. Bu insan ne yiyecek, ne içecek, çocuğunu nasıl okutacak, hiçbir sosyal yaşantısı olmayacak mı? Verilen bu ücret yeterli mi diye sorarsanız, yeterli değil. Ülkenin şartlarında 5 bin 500 TL büyük para değil. Hükümete şu yönden teşekkür ediyoruz, vermese ne diyecektik? Bundan sonra bu ara zam ilk adım olur, bundan sonra asgari ücretliler de 6 ayda bir zam alırlar. En doğrusu da bu bence. Hangi hükümet olursa olsun bunu yapması lazım” ifadelerini kullandı.