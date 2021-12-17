Asgari ücrette tarihi rakam

MUTLU SARIGÜL

Son 50 yılın en yüksek zammı verilen ve 7 milyon işçiyi heyecanlandıran asgari ücret 4 bin 250 TL oldu. Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, bu rakamın istihdamı ve üretimi artıracağını dile getirirken, yanında işçi çalıştıran esnaflar ise şimdiden küçülme sinyalleri verdiler.

Hem işçinin hem de işverenin dört gözle beklediği 2022 yılı asgari ücret rakamı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat açıklanan asgari ücret 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Son 50 yılın en yüksek rakamı olarak tabir edilen asgari ücretin belirlenmesinin ardından ilk yorumu BUSABAH gazetesine yapan Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri ve esnaflar yapılan zammı değerlendirdi.

Geleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı rakamın 7 milyon asgari ücretliyi ki aileleriyle birlikte 30 milyon kişiyi ilgilendiren önemli bir açıklama yaptığını söyledi.

“BU RAKAM İŞÇİ ARKADAŞLARI SEVİNDİRDİĞİNE İNANIYORUM”

Açıklanan asgari ücretin makul bir rakam olduğunu dile getiren Geleri, “Sendika olarak üyelerimiz için çok iyi bir zam oldu. Bunun yanında işverenlere de damga ve gelir vergisinden muaf olarak yaklaşık 450 TL’ye yakın bir katkısı oldu. Bunun hem işverene hem işçi kesimini memnun eden bir rakam olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuda noktayı koydu. Allah devletimize zeval vermesin. Bunun yanında asgari ücret 4 bin 250 TL oldu ama bunun yanında arkadaşlarımız enflasyonun altında ezildiler. Yeni yapacağımız toplu sözleşmelerde enflasyonun üzerinde zam bekliyoruz. Çünkü arkadaşlarımızın eskiye göre alım güçleri çok geriledi ve maddi sıkıntılar yaşamaya başladılar. Ekonomik kriz insanları çok etkiledi. Bir nebze de olsa Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklaması insanlara biraz cesaret verdi. Bunun piyasayı daha da canlandıracağına inanıyoruz. Ben bu rakamın işçi arkadaşları sevindirdiğine inanıyorum. Biz de bu rakamı makul gördük” şeklinde konuştu.

“ARKADAŞLARIMIZIN PERFORMANSI DAHA DA ARTACAKTIR”

Asgari ücretin işvereni etkilemeyeceğini dile getiren Geleri, “Ben işverenlerin işçi çıkaracağı düşünmüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Komisyona başkanlık edip, bu rakamı açıklarken, bu komisyonda işveren ve işçi tarafları da vardı. 15 gündür bu rakamların işverenlerin, büyük fabrikaların hepsinin ayrı ayrı görüşleri alındı. Dolayısıyla bu mutabakat halinde verilen bir şey. Ben istihdamın daha çok artacağını düşünüyorum. Üretime geçmemiz lazım artık. Kendi işlerimizi kendimiz talip etmemiz gerekiyor. Bundan sonra işçi arkadaşlarımızın performansı daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.

Malatyalı yanında işçi çalıştıran esnaflar da açıklanan 4 bin 250 TL’lik asgari ücreti çok buldular. Zaten zor durumda olduklarını dile getiren esnaflar, belki de daralmaya gidebilecekleri sinyalini verdiler.

“YÜKSEK OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK”

Asgari ücretin bu kadar yüksek olacağını tahmin etmediklerini ifade eden Murat Gündoğdu isimli esnaf, “Ben uzun yıllardır konfeksiyon işiyle uğraşıyorum. Yanımda 5 eleman çalışıyor. Normal şartlarda zor kazanıyoruz. İnsanlar burada evlerine ekmek götürüyor. Biz hiçbir zaman küçülmeye gitmek istemiyoruz ama artık şu şartla bizi küçültmeye gitmeye zorluyor. Asgari ücretin bu kadar yüksek olacağını tahmin etmiyorduk. Ama son günlerde bunun tüyoları veriliyordu. Bu nedenle biz bu yükün altından kalkamayacağız. İnşallah devlet bir şeyler yapar da bizler de işçilerimizle birlikte çalışmaya devam ederiz” değerlendirmesinde bulundu.

“İŞSİZLİĞE NEDEN OLACAK”

“Asgari ücret açıklandı. Her şeyin çok pahalı olması, bir de asgari ücretin bu kadar yüksek açıklanması bizi çok etkileyecek” diyen Furkan Bozdağ isimli esnaf, “Ürün fiyatları artıyor, ama alım ve satım yok. Toptancıların birçoğunda stokçuluk başladı. Ürünleri satmıyorlar. Doların böyle artması da bizim satacağımız fiyattan ürün almamıza neden oluyor. Satacağımız fiyattan ürün alıp, tekrar müşteriye dönüp satamıyoruz. Asgari ücretin bu kadar yüksek olması da işletme sahiplerini sıkıntıya sokacak. Asgari ücretin bu kadar yüksek olacağını bekliyorduk. Doların bu seviyede olması onu da gerektiriyor ama işletmeler bunu karşılayamayacak. Dolayısıyla birçok işletme kapanacak, iflas edecek veya işçi çıkartacak. Destek olacak kredi olsun veya başka bir destek de söz konusu değil. Çünkü piyasayı kilitlediler. Bundan dolayı büyük firmaların bile sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Cirolar artık taban fiyatına düştü. Giderler çok fazla. Kira bedelleri 2 katına çıktı. Asgari ücretin yüksek olması da eklenince kimse personelleriyle devam etmeyecek. Bu da işsizliğe neden olacak. Biz de işçi çıkartmayı düşünüyoruz” diye kaydetti.

“CİDDİ BİR MALİYET OLACAK”

Kendilerini sıkıntılı bir sürecin beklediğini kaydeden Ertan Tektimur esnaf ise, “Asgari ücretle ilgili piyasadaki koşullar malum. Sıkıntılı bir süreç de bekliyor. Gönül istiyor ki bizler yanımızda çalışan işçilerimize yeterli desteği verelim. Ama bunun yanı sıra biz asgari ücreti ödediğimiz zaman bunun bir de ek maliyeti var. İşverene olan SGK yükü ve vergisel açıdan yükü. Biz asgari ücret ödedikten sonra bir olunursa, bu teşvik veya diğer desteklerle olabilir, bunun daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Asgari ücret işverenler için ciddi bir maliyet olacak. Biz çalışanın emeğini verelim, fazlasıyla verelim ama mali ve vergisel açıdan bayağı bir yük bineceği için kanaatimce bundan sonra işsizlik oranının artacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.