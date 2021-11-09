Asgari ücrette nefesler tutuldu

Asgari ücrette 2022 zammı için geri sayım başlarken, nefesler tutuldu. İşveren ve çalışan temsilcileri henüz masaya oturmadı ancak asgari ücretle ilgili tahminler yapılmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı görüşmelerin ardından asgari ücrete yapılacak olan zam oranı netlik kazanacak.

HÜSEYİN KOCAMAN

Asgari ücrette 2022 zammı, işçi sendikaları ve işveren temsilcileri tarafından yapılacak görüşmeler neticesinde belli olacak. Asgari ücretle ilgili görüşme takvimi henüz netlik kazanmasa da Aralık ayı itibariyle görüşmelerin başlaması bekleniyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret ile ilgili vatandaş ne düşünüyor?

Sokakta görüşlerini aldığımız vatandaşlar, kendileri asgari ücretin şu anda bir numaralı gündem maddesi olarak ön plana çıktığını ifade ediyor.

Vatandaşlar, “Şu an ki askeri ücreti yeterli bulmuyoruz. En azından vatandaşın geçimini sağlayacak şekilde bir zam yapılarak, yükseltilmesini istiyoruz. Ev kiraları yükselmiş durumda, pandemi döneminde hayat daha da pahalılaştı. Dolayısıyla asgari ücrete yapılacak zam bizim için büyük önem taşıyor. Şu anda 3 bin 400-3 bin 500 TL gibi rakamlar telaffuz ediliyor. İnşallah beklediğimiz zam gerçekleşir ve geçimimizi iyi bir şekilde sürdürürüz” dediler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesinin sunumunda asgari ücrete ilişkin şunları söyledi:

“Asgari ücretle ilgili hepimizin yaptığı hesaplar, bizim de yaptığımız değerlendirmeler var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bunun için Türkiye çapında bir araştırma yapıyoruz. İşçileri, işverenleri, profesyonel yöneticileri bir de konuyla doğrudan alakası olmayan esnaf gibi başka mesleklerden insanları kapsayan bir araştırmayla toplumun beklentilerini, temennilerini ve mümkün olabileni ortaya koymaya çalışan bir araştırma yapıyoruz.”