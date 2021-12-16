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Asgari Ücretin Açıklanmasının Ardından İlk Zam Geldi!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 56 kuruş zam yapıldı.

asgari ücretin açıklanmasının ardından i̇lk zam geldi!
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Asgari Ücretin Açıklanmasının Ardından İlk Zam Geldi!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 56 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 56 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 10,34 liradan 10,90 liraya, Ankara’da 10,41 liradan 10,97 liraya, İzmir’de ise 10,43 liradan 10,99 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.(İHA)

 

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