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Asgari ücret belli oldu!
İşte yeni asgari ücret…
Merakla beklenen asgari ücret belli oldu.
1 Temmuzdan itibaren geçerli olacak asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
2022 yılı 1 Temmuzdan itibaren geçerli olacak asgari ücret fiyatı %30 artış göstererek 5 Bin 500 olarak belirlendi.
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