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ASGARİ ÜCRET AÇIKLANACAK!
Asgari ücretin saat 15.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı bugün gerçekleşti. Saat 11:00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başlayan toplantının ardından gözler saat 15.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklama ile asgari ücretin belli olacağı belirtiliyor.
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