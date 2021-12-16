DOLAR

15,5028$%4.66

EURO

17,6164%5.27

STERLİN

20,7441£%5.52

GRAM ALTIN

890,22%5,30

ÇEYREK ALTIN

14.271,18%4,92

BİTCOİN

759891฿%7.3621

Akşam Vakti a 17:15
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Ekonomi / ASGARİ ÜCRET AÇIKLANACAK!

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANACAK!

Asgari ücretin saat 15.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

asgari̇ ücret açiklanacak!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANACAK!

Asgari ücretin saat 15.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı bugün gerçekleşti. Saat 11:00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başlayan toplantının ardından gözler saat 15.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklama ile asgari ücretin belli olacağı belirtiliyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Arapgir de kilit parke taşı döşemesi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.