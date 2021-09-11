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Asayişten 7 Kişiye Gözaltı!

Malatya’da yapılan operasyonla huzur ortamını bozmaya çalışan 7 kişi gözaltına alındı.

asayişten 7 kişiye gözaltı!
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Asayişten 7 Kişiye Gözaltı!

Malatya’da yapılan operasyonla huzur ortamını bozmaya çalışan 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Malatya’da var olan huzur ve sükûn ortamını bozmaya çalışan 7 şahsa yönelik yürütülen çalışmalarda, 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 52 adet fişek, 24 adet kartuş, farklı türlerde değişik miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Konu ile ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)

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