Asayişten 7 Kişiye Gözaltı!

Malatya’da yapılan operasyonla huzur ortamını bozmaya çalışan 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Malatya’da var olan huzur ve sükûn ortamını bozmaya çalışan 7 şahsa yönelik yürütülen çalışmalarda, 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 52 adet fişek, 24 adet kartuş, farklı türlerde değişik miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Konu ile ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)