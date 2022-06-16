Asayiş uygulamasında 83 kişi yakalandı

Malatya şehir merkezinde yapılan asayiş operasyonları kapsamında haklarında yakalama emri bulunan 83 kişi yakalandı, 3 kişi tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce asayiş ve güvenliğin temini yönünde il merkezinde yapılan çalışmalarda toplam 7 tabanca, 4 tüfek, 3 kurusıkı, çok sayıda fişek ve kesici alet ele geçirildi.

Son bir hafta içerisinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 83 şahıs yakalandı. Kentte meydana gelen Yağma (Gasp) olayı ile ilgili asayiş ekiplerince yakalanan 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. (Haber Merkezi)