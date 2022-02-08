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Artvin’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

artvin’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
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Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen kazada 67 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlanan kamyonetin içinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Esenkıyı köyünün Kanlıdere mevki’inde meydana geldi. 08 EC 370 plakalı kamyoneti ile seyir halinde olan Volkan Kara (43), Kanlıdere mevki’ine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince 67 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Takla atan araç içinde bulunan sürücü Volkan Kara ve Yakup Adalı (58) kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Jandarma, AFAD, HOPAK, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri tarafından iki arkadaşın cansız bedenleri 2 saatlik çalışmanın ardından uçurumdan çıkartıldı. Volkan Kara ve Yakup Adalı’nın cenazeleri Hopa Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

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